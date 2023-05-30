ЕС призывает Россию не использовать атаку БПЛА на Москву как предлог для эскалации
- РИА Новости
По его словам, в ЕС приняли к сведению сообщения о беспилотниках украинских террористов, но европейская сторона не должна комментировать эти данные и у неё «нет информации об источниках, деталей произошедшего».
«Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.
Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.