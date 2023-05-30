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ЕС призывает Россию не использовать атаку БПЛА на Москву как предлог для эскалации

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Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Россию не использовать атаку БПЛА на Москву, устроенную киевским террористическим режимом, как предлог для эскалации.
ЕС призывает Россию не использовать атаку БПЛА на Москву как предлог для эскалации
  • РИА Новости

По его словам, в ЕС приняли к сведению сообщения о беспилотниках украинских террористов, но европейская сторона не должна комментировать эти данные и у неё «нет информации об источниках, деталей произошедшего». 

«Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.

Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.

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