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Захарова: постпредство России снабдит «невкурсантов» из ЕС данными об атаке БПЛА

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское постпредство снабдит «невкурсантов» из Европейского союза всей информацией об атаке беспилотников киевского террористического режима на Москву.
Захарова: постпредство России снабдит «невкурсантов» из ЕС данными об атаке БПЛА
  • РИА Новости

«Российское постпредство при ЕС снабдит всей необходимой информацией Петера Стано и остальных «невкурсантов», которые сидят в брюссельских танках», — написала она в Telegram.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о беспилотниках украинских террористов, но европейская сторона не должна комментировать эти данные и у неё «нет информации об источниках, деталей произошедшего». 

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