Захарова: постпредство России снабдит «невкурсантов» из ЕС данными об атаке БПЛА
- РИА Новости
«Российское постпредство при ЕС снабдит всей необходимой информацией Петера Стано и остальных «невкурсантов», которые сидят в брюссельских танках», — написала она в Telegram.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о беспилотниках украинских террористов, но европейская сторона не должна комментировать эти данные и у неё «нет информации об источниках, деталей произошедшего».