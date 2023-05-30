Захарова: постпредство России снабдит «невкурсантов» из ЕС данными об атаке БПЛА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское постпредство снабдит «невкурсантов» из Европейского союза всей информацией об атаке беспилотников киевского террористического режима на Москву.

«Российское постпредство при ЕС снабдит всей необходимой информацией Петера Стано и остальных «невкурсантов», которые сидят в брюссельских танках», — написала она в Telegram.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о беспилотниках украинских террористов, но европейская сторона не должна комментировать эти данные и у неё «нет информации об источниках, деталей произошедшего».