Песков заявил об отсутствии на Западе какого-либо осуждения атаки БПЛА на Москву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии со стороны США и Великобритании какого-либо осуждения атаки украинских беспилотников на Москву.

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Кремле видели реакцию «и из Лондона, и из Вашингтона», но отфиксировали «в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения».

Песков добавил, что в Кремле предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения со стороны западных государств, но их не было.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все они поражены.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли поддержал атаки Киева по территории России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не одобряет диверсии украинских боевиков внутри России.

В офисе Генсека ООН Антониу Гутерреша, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву, заявили, что в организации осуждают любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру.