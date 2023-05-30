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В Белом доме заявили, что США не одобряют диверсии Украины на территории России

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Администрация США не одобряет диверсии украинских боевиков внутри России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме заявили, что США не одобряют диверсии Украины на территории России
  • AP
  • © Susan Walsh

Так она прокомментировала атаку беспилотников на Москву и Московскую область.

«Мы видели новостные сообщения [об атаке] и собираем информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом», — цитирует её ТАСС.

Она напомнила, что США сосредоточены на предоставлении Украине техники для того, чтобы «вернуть свою собственную суверенную территорию».

Вместе с этим министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли поддержал атаки Киева по территории России. По его словам, украинские власти имеют право на применение силы за пределами своих границ.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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