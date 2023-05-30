Глава МИД Британии Клеверли заявил, что Украина вправе применять силу за пределами границ
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«Конечно, Украина имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину», — цитирует британского министра Sky News.
По его словам, «законные военные цели» за пределами Украины являются частью её самообороны.
Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.
Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Как отметил Владимир Путин, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан. Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.