Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли поддержал атаки Киева по территории России. По его словам, украинские власти имеют право на применение силы за пределами своих границ.

«Конечно, Украина имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину», — цитирует британского министра Sky News.

По его словам, «законные военные цели» за пределами Украины являются частью её самообороны.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Как отметил Владимир Путин, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан. Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.