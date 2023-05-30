«Знаем, что надо делать»: Путин назвал штатной работу столичной системы ПВО при атаке беспилотников

Налёт украинских БПЛА на жилые здания в Москве — явный признак террористической деятельности киевского режима, заявил Владимир Путин. По его мнению, в Киеве рассчитывают на ответную реакцию, провоцируя на зеркальные действия. Российский лидер подчеркнул, что Москва «не использует те средства, которые используют украинские воротилы». Путин также отметил, что система ПВО в столице сработала штатно. При этом будет проведена работа по уплотнению линии противовоздушной обороны столицы, добавил президент.

Киевский режим ударами по жилым зданиям избрал путь запугивания России и её граждан, что является явным признаком террористической деятельности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя налёт БПЛА на Москву и Московскую область.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии, и просто не сопоставима территория самой нашей авиабазы Хмеймим и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать», — сказал Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что таким образом Россию провоцируют на ответную реакцию.

«Видимо, на это рассчитано — они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать», — подчеркнул президент РФ.

В этой связи Владимир Путин обратился к гражданам Украины, отметив, что Киев развязал в их отношении тотальный террор.

«Что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России, но это не так: не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году киевский режим развязал войну в Донбассе — и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы. И лишнее подтверждение тому — это атака на мирные объекты в Москве. Но повторяю ещё раз: система ПВО у нас в столице сработала штатно. Есть над чем работать, повторю ещё раз, и мы знаем, что надо делать», — заключил глава государства.

«Киевский режим осуществил террористическую акцию»

Целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотными летательными аппаратами были гражданские объекты Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все они поражены», — сказал Шойгу.

По его словам, в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, дроны потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять сбиты в Московской области зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Сергей Шойгу назвал гражданские объекты Москвы целью атаки украинских БПЛА

Теракт

По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК Александра Бастрыкина Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Также по теме «Все беспилотники противника поражены»: Минобороны РФ сообщило об атаке украинских БПЛА по объектам в Москве Утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, сообщили в...

«К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства», — говорится в сообщении СК.

В Генпрокуратуре России подчеркнули, что по поручению Игоря Краснова управления столицы и Подмосковья контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья.

Наряду с этим прокуратура Москвы предупредила об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации в связи с выявлением недостоверных сведений.

«За публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

«Никакой паники нет»

Как считает врио главы ДНР Денис Пушилин, произошедшая атака свидетельствует об «абсолютной истеричности украинского военно-политического руководства». Также он указал, что «Москва оказалась более защищённой, чем враг себе представлял», а экстренные службы продемонстрировали «пример сплочённой работы».

«Если Украина этой хаотичной и неумелой атакой преследовала цель сплотить российский народ, то у неё это хорошо получилось», — написал он в Telegram.

Военкор RT Валентин Горшенин побывал у места ЧП на Ленинском проспекте в Москве, где дрон залетел в окно одной из квартир. По его словам, местные жители «очень стойко переносят все эти события, никакой паники нет».

«Эвакуированные жители начинают возвращаться в свои дома»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эвакуированные после атаки украинских беспилотников жители начинают возвращаться в свои дома.

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он также поручил профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

Также по теме Житель Новой Москвы рассказал о последствиях атаки беспилотника Житель дома в Новой Москве, куда прилетел беспилотник, рассказал RT, что в результате взрыва в квартире соседей прорвало трубы и...

Ранее Собянин сообщал, что в результате атаки БПЛА никто серьёзно не пострадал, за медпомощью обратились два человека. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв указывал, что несколько беспилотников было сбито на подлёте к столице.

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских БПЛА, отметил, что власти Москвы, Московской области, Минобороны РФ, системы ПВО сработали должным образом.

«Совершенно понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье», — пояснил он.

По его словам, это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей.