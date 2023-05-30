Шойгу назвал гражданские объекты целью киевской атаки беспилотников в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью киевского террористического режима при атаке на Москву и Подмосковье с помощью беспилотников были гражданские объекты.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам», — сказал он.

Шойгу также вновь подтвердил, что в террористической атаке украинцев было задействовано восемь БПЛА самолётного типа.

«Все они поражены», — заявил министр.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.

Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.