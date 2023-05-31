«С сегодняшнего дня»: из приграничных районов Белгородской области вывезут детей из-за обстрелов ВСУ

В ночь на 31 мая ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате чего ранения получили четыре человека, двое пострадавших отказались от госпитализации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также он рассказал, что с сегодняшнего дня из Шебекинского и Грайворонского округов начинается вывоз детей. Кроме того, в Краснодарском крае ночью произошёл пожар на территории Афипского НПЗ, предварительно, в связи с прилётом БПЛА. В ЛНР пять человек погибли после того, как ВСУ обстреляли птицефабрику в посёлке Карпаты из РСЗО HIMARS. Сотрудники СК приступили к расследованию очередных преступлений представителей киевского режима против мирных жителей, отметили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ночь на 31 мая вооружённые формирования Украины обстреляли из РСЗО HIMARS птицефабрику в посёлке Карпаты Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ погибли пять человек, 19 получили ранения.

«Противник выпустил четыре ракеты (три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одна ракета типа М31). Повреждены строительный городок и здание птицефабрики», — говорится в сообщении.

Также в ночные часы подвергся обстрелу город Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, двое пострадавших были оперативно доставлены в больницу Белгорода.

«У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Ещё две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте», — написал он в Telegram.

По его словам, украинские войска применили в ходе обстрела снаряды РСЗО «Град», в результате различные повреждения получили 12 автомобилей, восемь многоквартирных и четыре частных домовладения, школа и два административных здания.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — добавил Гладков.

Кроме того, в Краснодарском крае произошёл пожар на территории Афипского НПЗ, где горела одна из установок по перегонке мазута. Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, предварительная причина ЧП — прилёт БПЛА. Примерно в 04:30 пожар был ликвидирован, его площадь достигала 100 кв. м. Никто не пострадал.

В то же время неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в оперативном штабе региона.

В ДНР за прошедшие сутки пострадали четыре мирных жителя, в том числе ребёнок 2011 года рождения. Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 40 фактов ведения огня со стороны ВСУ, которые применили 264 единицы боеприпасов РСЗО, артиллерии калибра 155 и 152 мм. Также были повреждены семь жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, сотрудники ведомства будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, Белгородской области и Краснодарского края.

Контрнаступление ВСУ

Американской сенатор Линдси Грэм, объявленный МВД России в розыск, сообщил, что Владимир Зеленский раскрыл ему планы киевского режима относительно контрнаступления ВСУ.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — сказал он в беседе с Politico.

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Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что в скором времени ВСУ перейдут «к активным наступательным действиям».

Напомним, что после встречи Грэма с Зеленским появилось резонансное видео, на котором американский сенатор говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине. Позднее в ряде западных СМИ появились публикации, в которых говорится, что пресс-служба офиса президента Украины смонтировала видео с высказываниями Грэма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки англосаксонских СМИ оправдать Грэма, отметила, что никто не осудил киевский режим за эти действия. Она также предложила сенатору США объясниться.

«Взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле: считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима», — говорила Захарова.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма, тогда как МВД России объявило американского сенатора в розыск. Сам он в ответ заявил, что испытывает «безмерную радость» из-за гнева российских властей в связи с его приверженностью Украине.