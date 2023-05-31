Сенатор Грэм заявил, что Зеленский рассказал ему о контрнаступлении Украины

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал ему о планах контрнаступления украинской армии.

По словам сенатора, Зеленский предоставил ему разбор планов ВСУ по контрнаступлению.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев», — приводит слова Грэма газета Politico.

Он добавил, что растягивающие российскую оборону удары начались.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные готовы в любой момент начать контрнаступление.