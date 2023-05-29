«Записать короткий ролик»: Захарова предложила сенатору США Грэму объяснить свои слова о гибели россиян

Американскому сенатору Линдси Грэму следует записать короткий видеоролик, чтобы разъяснить свои слова о гибели россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в настоящее время англосаксонские СМИ пытаются убедить всех, что видео со словами Грэма было смонтировано, однако никто не осудил киевский режим за эти действия. На видео, распространённом пресс-службой офиса украинского президента, Грэм говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова записала видеообращение к сенатору США от Республиканской партии Линдси Грэму в связи с резонансным видео, на котором он во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.

«Нас сейчас пытаются убедить американские, британские — англосаксонские СМИ в том, что якобы заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста. Даже смонтировано киевским режимом. Но ни слова какого-либо осуждения в отношении киевского режима мы не услышали», — сказала она.

В связи с этим Захарова предложила сделать заявление по поводу распространившегося видео.

«Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой, считает, что его слова были вырваны из контекста, и он так не думает — у него есть все возможности сделать заявление. Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле: считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима», — заявила официальный представитель МИД РФ.

28 мая в соцсетях распространилась видеозапись со встречи американского сенатора Линдси Грэма и президента Украины Владимира Зеленского.

«Русские умирают... Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно», — сказал Грэм.

Позднее в ряде западных СМИ появились публикации, в которых говорится, что пресс-служба офиса президента Украины смонтировала видео с высказываниями Грэма, создав впечатление, что они были произнесены вместе.

В МИД России, комментируя происходящее, назвали «циничной» попытку оправдать американского сенатора и его людоедские высказывания.

«Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма — ещё один удар по и без того поблёкшей репутации Reuters и BBC, которым пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев. Это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа «коллективного Запада», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты отметили, что попытка оправдаться обречена на провал.

«Нацистская философия ненависти к русским — вот что на самом деле объединяет киевский режим и его американских патронов. Свежи в памяти русофобские ненавистнические высказывания других официальных лиц и представителей политистеблишмента как в Вашингтоне, так и в Киеве», — указали на Смоленской площади.

Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора.

Утром 29 мая МВД России объявило Линдси Грэма в розыск. Американский сенатор в ответ заявил, что испытывает «безмерную радость» из-за гнева российских властей в связи с его приверженностью Украине.

«Я и впредь буду выступать и ратовать за свободу Украины — до тех пор, пока каждый российский солдат не будет изгнан с украинской территории», — написал он в Twitter.

«Конфликт на Украине развязан руками таких политиков, как Грэм»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позором для Соединённых Штатов высказывания их сенатора.

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«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал он Telegram-каналу Shot.

В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил вспомнить судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта и Уэйна Оуэнса. Таким образом он напомнил Линдси Грэму, что «в его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов».

Позиция американских политиков, аналогичная той, что высказал Линдси Грэм, приведёт США к тому, что они станут «самым неуважаемым государством в мире», заявил RT член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

«Конфликт на Украине развязан руками таких политиков, как Грэм. К сожалению, верхушка украинской политической элиты не является ни украинцами, ни патриотами. Молодёжь однозначно увидит закат американской империи», — сказал он.