Сенатор Цеков: конфликт на Украине развязан руками таких политиков, как Грэм
- РИА Новости
«Грэм — яркий представитель американской политической верхушки, который в общем-то в конце концов приведёт США к тому, что они станут самым неуважаемым государством в мире», — подчеркнул он.
По мнению Цекова, в результате того, что «натворили американцы, умирают представители славянских народов».
«Конфликт на Украине развязан руками таких политиков, как Грэм. К сожалению, верхушка украинской политической элиты не является ни украинцами, ни патриотами. Молодёжь однозначно увидит закат американской империи», — заметил сенатор.
Ранее сенатор США на встрече с Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.
В таком виде высказывания Грэма распространяют The Sun и другие СМИ со ссылкой на офис Зеленского и агентство Reuters, не исключено, что в ролике присутствует монтажная склейка.