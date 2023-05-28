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Сенатор Цеков: конфликт на Украине развязан руками таких политиков, как Грэм

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал появившееся в СМИ заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Киеву.
Сенатор Цеков: конфликт на Украине развязан руками таких политиков, как Грэм
  • РИА Новости

«Грэм — яркий представитель американской политической верхушки, который в общем-то в конце концов приведёт США к тому, что они станут самым неуважаемым государством в мире», — подчеркнул он.

По мнению Цекова, в результате того, что «натворили американцы, умирают представители славянских народов».

«Конфликт на Украине развязан руками таких политиков, как Грэм. К сожалению, верхушка украинской политической элиты не является ни украинцами, ни патриотами. Молодёжь однозначно увидит закат американской империи», — заметил сенатор.

Ранее сенатор США на встрече с Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.

В таком виде высказывания Грэма распространяют The Sun и другие СМИ со ссылкой на офис Зеленского и агентство Reuters, не исключено, что в ролике присутствует монтажная склейка.

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