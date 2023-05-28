Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Киеву.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Русские умирают. Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно», — сказал сенатор.

Отмечается, что встреча Грэма и Зеленского прошла в Киеве. Во время встречи украинский президент поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти Украины ненавидят Россию.

Также глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».