Сенатор США на встрече с Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег
Об этом сообщает РИА Новости.
«Русские умирают. Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно», — сказал сенатор.
Отмечается, что встреча Грэма и Зеленского прошла в Киеве. Во время встречи украинский президент поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти Украины ненавидят Россию.
Также глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».