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Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что власти Украины ненавидят Россию

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, отвечая на заявления российского постпредства при ООН, заявил, что украинские власти ненавидят Россию и будут «преследовать её всегда и везде» как юридически, так и физически.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что власти Украины ненавидят Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. С вами не о чем разговаривать», — написал украинский чиновник в Twitter.

Ранее Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских по всему миру. Дипломаты констатировали, что руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на эти высказывания.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

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