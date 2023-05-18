Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что власти Украины ненавидят Россию
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«Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. С вами не о чем разговаривать», — написал украинский чиновник в Twitter.
Ранее Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских по всему миру. Дипломаты констатировали, что руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на эти высказывания.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.
В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».