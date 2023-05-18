Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что власти Украины ненавидят Россию

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, отвечая на заявления российского постпредства при ООН, заявил, что украинские власти ненавидят Россию и будут «преследовать её всегда и везде» как юридически, так и физически.

«Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. С вами не о чем разговаривать», — написал украинский чиновник в Twitter.

Ранее Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских по всему миру. Дипломаты констатировали, что руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на эти высказывания.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».