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Постпредство России: руководство ООН не реагирует на слова Буданова об убийстве русских

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Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Об этом заявили в постпредстве России при ООН.
Постпредство России: руководство ООН не реагирует на слова Буданова об убийстве русских
  • AP
  • © John Minchillo

«Офис официального представителя Генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима», — заявили в дипмиссии.

Такие странные действия со стороны официального представителя вызывают вопросы к профессионализму сотрудников секретариата и свидетельствуют о политической ангажированности, подчеркнули дипломаты.

Ранее Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями Буданова об убийстве русских по всему миру.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

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