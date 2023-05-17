Постпредство России: руководство ООН не реагирует на слова Буданова об убийстве русских
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«Офис официального представителя Генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима», — заявили в дипмиссии.
Такие странные действия со стороны официального представителя вызывают вопросы к профессионализму сотрудников секретариата и свидетельствуют о политической ангажированности, подчеркнули дипломаты.
Ранее Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями Буданова об убийстве русских по всему миру.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.
В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».