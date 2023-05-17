Постпредство России: руководство ООН не реагирует на слова Буданова об убийстве русских

Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Об этом заявили в постпредстве России при ООН.

«Офис официального представителя Генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима», — заявили в дипмиссии.

Такие странные действия со стороны официального представителя вызывают вопросы к профессионализму сотрудников секретариата и свидетельствуют о политической ангажированности, подчеркнули дипломаты.

Ранее Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями Буданова об убийстве русских по всему миру.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».