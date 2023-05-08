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Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киев убивал и будет убивать русских по всему миру

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Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Об этом он рассказал в интервью Yahoo News.

«Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал Буданов.

Такое заявление он сделал, комментируя теракт, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов был объявлен в международный розыск.

Также суд в Москве заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в терроризме.

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