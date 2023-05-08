Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киев убивал и будет убивать русских по всему миру
Об этом он рассказал в интервью Yahoo News.
«Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал Буданов.
Такое заявление он сделал, комментируя теракт, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов был объявлен в международный розыск.
Также суд в Москве заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в терроризме.