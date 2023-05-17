Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями Буданова об убийстве русских

Короткая ссылка
Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями главы ГУР Минобороны Украина Кирилла Буданова об убийстве русских по всему миру.
Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями Буданова об убийстве русских
  • globallookpress.com
  • © Russian Foreign Ministry

В письме российского постпреда Василия Небензи утверждается, что такие заявления Киева являются вопиющим примером риторики ненависти и подстрекательства к насилию.

Кроме того, заявления Буданова нарушают как минимум конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить