Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями главы ГУР Минобороны Украина Кирилла Буданова об убийстве русских по всему миру.

В письме российского постпреда Василия Небензи утверждается, что такие заявления Киева являются вопиющим примером риторики ненависти и подстрекательства к насилию.

Кроме того, заявления Буданова нарушают как минимум конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».