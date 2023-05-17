Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями Буданова об убийстве русских
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В письме российского постпреда Василия Небензи утверждается, что такие заявления Киева являются вопиющим примером риторики ненависти и подстрекательства к насилию.
Кроме того, заявления Буданова нарушают как минимум конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.
В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».