Песков назвал позором для США высказывания сенатора Грэма о гибели россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

Об этом он сказал Telegram-каналу Shot.

«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — приводит канал его слова.

Ранее сенатор США на встрече с Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.

Встреча Грэма и президента Украины прошла в Киеве. Украинский президент поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Грэму о печальной судьбе ряда сенаторов Соединённых Штатов.