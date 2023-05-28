Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков назвал позором для США высказывания сенатора Грэма о гибели россиян

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».
Песков назвал позором для США высказывания сенатора Грэма о гибели россиян
  • РИА Новости

Об этом он сказал Telegram-каналу Shot.

«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — приводит канал его слова.

Ранее сенатор США на встрече с Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.

Встреча Грэма и президента Украины прошла в Киеве. Украинский президент поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Грэму о печальной судьбе ряда сенаторов Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить