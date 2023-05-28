Песков назвал позором для США высказывания сенатора Грэма о гибели россиян
- РИА Новости
Об этом он сказал Telegram-каналу Shot.
«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — приводит канал его слова.
Ранее сенатор США на встрече с Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.
Встреча Грэма и президента Украины прошла в Киеве. Украинский президент поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Грэму о печальной судьбе ряда сенаторов Соединённых Штатов.