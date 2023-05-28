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Медведев в ответ на слова Грэма напомнил ему о печальной судьбе ряда сенаторов США

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских.
Медведев в ответ на слова Грэма напомнил ему о печальной судьбе ряда сенаторов США
  • РИА Новости

«Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал он в своём Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза предложил вспомнить судьбу
Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта и Уэйна Оуэнса.

Ранее сенатор США на встрече с Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.

Встреча Грэма и президента Украины Владимира Зеленского прошла в Киеве. Украинский президент поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила сенатору Грэму, что одна из «инвестиций» США привела к холокосту.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что конфликт на Украине развязан руками таких политиков, как Грэм.

По его словам, в результате того, что «натворили американцы, умирают представители славянских народов».

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