Захарова напомнила сенатору Грэму, что одна из «инвестиций» США привела к холокосту
- РИА Новости
«Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту», — написала она в своём Telegram-канале.
Захарова при этом перечислила целый ряд американских компаний и банков, которые активно торговали с нацистской Германией, а также способствовали развитию вооружённых сил нацистов.
По словам официального представителя российского МИД, теперь миллиарды долларов США вливаются в «ненасытную глотку неонацистского киевского режима».
«В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — добавила дипломат.
Ранее сенатор США на встрече с Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.
В таком виде высказывания Грэма распространяют The Sun и другие СМИ со ссылкой на офис Зеленского и агентство Reuters, не исключено, что в ролике присутствует монтажная склейка.
В связи с данным заявлением член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT указал, что конфликт на Украине был спровоцирован такими политиками, как Грэм.