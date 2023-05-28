Захарова напомнила сенатору Грэму, что одна из «инвестиций» США привела к холокосту

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание американского сенатора Линдси Грэма, который на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что «русские умирают» и Соединённые Штаты «ещё никогда не тратили деньги так удачно».

«Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова при этом перечислила целый ряд американских компаний и банков, которые активно торговали с нацистской Германией, а также способствовали развитию вооружённых сил нацистов.

По словам официального представителя российского МИД, теперь миллиарды долларов США вливаются в «ненасытную глотку неонацистского киевского режима».

«В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — добавила дипломат.

Ранее сенатор США на встрече с Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.

В таком виде высказывания Грэма распространяют The Sun и другие СМИ со ссылкой на офис Зеленского и агентство Reuters, не исключено, что в ролике присутствует монтажная склейка.

В связи с данным заявлением член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT указал, что конфликт на Украине был спровоцирован такими политиками, как Грэм.