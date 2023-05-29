Захарова предложила сенатору США Грэму снять видео с объяснением его слов о русских
- РИА Новости
В своём Telegram-канале Захарова заявила, что западные СМИ сейчас пытаются убедить в том, что якобы заявление Грэма было вырвано из контекста и смонтировано украинскими властями.
«Но ни слова какого-либо осуждения в отношении киевского режима мы не услышали», — сказала она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что если сам сенатор Грэм считает, что его слова вырвали из контекста, то он может с помощью своего телефона записать короткий ролик со своим заявлением.
«И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло на самом деле», — отметила Захарова.
Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.
По данным Reuters, Киев смонтировал видео, создав впечатление, что фразы были произнесены вместе.
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