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МИД России назвал попытку оправдать людоедские заявления сенатора США Грэма циничной

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В МИД России назвали циничной попытку оправдать людоедские заявления американского сенатора Линдси Грэма.
МИД России назвал попытку оправдать людоедские заявления сенатора США Грэма циничной
  • РИА Новости

«О циничной попытке оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания... «Оказывается», сенатор Грэм сказал не так, и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Дж. Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее», — говорится в Telegram-канале.

Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.

По данным Reuters, Киев смонтировал видео, создав впечатление, что фразы были произнесены вместе.

МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма.

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