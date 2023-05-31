Российский снайпер рассказал о странностях в поведении боевиков ВСУ

У украинских военных временами отсутствует инстинкт самосохранения, рассказал снайпер группировки ВС России «Юг».

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шёл. Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определённое», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, данное поведение не является нормальным и «так быть не должно».

Ранее появилась информация, что командиры ВСУ раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после ударов «Солнцепёков» ВС России.