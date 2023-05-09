РИА Новости: после ударов «Солнцепёков» бойцам ВСУ раздают психотропные препараты

Командиры ВСУ раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после ударов «Солнцепёком» ВС России, сообщает активист подполья из Николаева со ссылкой на своего мобилизованного товарища.

Об этом пишет РИА Новости.

«Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки», — рассказал он.

Подпольщик также заявил, что бойцам стали давать препарат «Фен», после чего у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил.

Кроме того, военнослужащим ВСУ дают препарат «Габана», после чего они могут неделю не спать.

27 апреля руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артём Катулин сообщил, что «Военные наркотики» дают краткосрочный эффект.

По его словам, такие эксперименты приводят к страшному истощению нервной системы, а также вызывают привыкание и пристрастие.