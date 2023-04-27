Медик Катулин: «военные наркотики» дают краткосрочный эффект, уничтожая человека за неделю

«Военные наркотики» дают краткосрочный эффект, сообщил руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артём Катулин.

Об этом пишет РИА Новости.

«Скажу откровенно: никакого мифического мухомора, который сделает тебя волшебным воином, нет. Для применения подобных препаратов требуются специальные длительные тренировки», — подчеркнул он.

По словам Катулина, такие эксперименты приводят к страшному истощению нервной системы, а также вызывают привыкание и пристрастие.

В феврале пленный боец ВСУ Иван Василенко заявил, что наркотики для украинских военных на фронт вместе с гуманитарной помощью доставляют волонтёры.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых украинских боевиков находят психотропные вещества.