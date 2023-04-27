Медик Катулин: «военные наркотики» дают краткосрочный эффект, уничтожая человека за неделю

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«Военные наркотики» дают краткосрочный эффект, сообщил руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артём Катулин.

Об этом пишет РИА Новости.

«Скажу откровенно: никакого мифического мухомора, который сделает тебя волшебным воином, нет. Для применения подобных препаратов требуются специальные длительные тренировки», — подчеркнул он.

По словам Катулина, такие эксперименты приводят к страшному истощению нервной системы, а также вызывают привыкание и пристрастие.

В феврале пленный боец ВСУ Иван Василенко заявил, что наркотики для украинских военных на фронт вместе с гуманитарной помощью доставляют волонтёры.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых украинских боевиков находят психотропные вещества.

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