Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых украинских боевиков находят психотропные вещества.

«Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Ранее пленные украинские военнослужащие рассказали, что некоторые солдаты ВСУ выполняли боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина.

Другой пленный украинский солдат рассказал, что наркомания в ВСУ повсеместна, командиры закрывают на это глаза.

В ноябре прошлого года появилась информация, что в обнаруженных в Рубежном в Луганской Народной Республике лабораториях Киев испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе.