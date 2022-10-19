Пленные солдаты ВСУ рассказали, что некоторые шли на боевые задания под амфетамином

Некоторые солдаты ВСУ выполняли боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина. Об этом пленные украинские военнослужащие рассказали РИА Новости.

Так, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич сообщил, что солдаты принимали наркотики, когда выходили на диверсионные задания.

Кроме того, сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что украинцы под воздействием наркотических веществ не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.

«Такие наркотические средства, что человек не чувствует боли», — пояснил Швец.

Он также утвердительно ответил на вопрос, были ли у них американские препараты.

Ранее пленный военнослужащий полка «Азов» Ренат Алиев сообщил, что не менее половины военнослужащих некоторых частей украинского полка принимали наркотики.

В конце сентября бывший офицер ВСУ Валерий Гнатенко рассказал, что украинские военные расстреливали своих сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.