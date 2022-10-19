Пленные солдаты ВСУ рассказали, что некоторые шли на боевые задания под амфетамином
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Так, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич сообщил, что солдаты принимали наркотики, когда выходили на диверсионные задания.
Кроме того, сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что украинцы под воздействием наркотических веществ не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.
«Такие наркотические средства, что человек не чувствует боли», — пояснил Швец.
Он также утвердительно ответил на вопрос, были ли у них американские препараты.
Ранее пленный военнослужащий полка «Азов» Ренат Алиев сообщил, что не менее половины военнослужащих некоторых частей украинского полка принимали наркотики.
В конце сентября бывший офицер ВСУ Валерий Гнатенко рассказал, что украинские военные расстреливали своих сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.