Узнать больше

Пленные солдаты ВСУ рассказали, что некоторые шли на боевые задания под амфетамином

Короткая ссылка
Некоторые солдаты ВСУ выполняли боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина. Об этом пленные украинские военнослужащие рассказали РИА Новости.
Пленные солдаты ВСУ рассказали, что некоторые шли на боевые задания под амфетамином
  • AFP
  • © Juan BARRETO

Так, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич сообщил, что солдаты принимали наркотики, когда выходили на диверсионные задания.

Кроме того, сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что украинцы под воздействием наркотических веществ не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.

«Такие наркотические средства, что человек не чувствует боли», — пояснил Швец.

Он также утвердительно ответил на вопрос, были ли у них американские препараты.

Ранее пленный военнослужащий полка «Азов» Ренат Алиев сообщил, что не менее половины военнослужащих некоторых частей украинского полка принимали наркотики.

В конце сентября бывший офицер ВСУ Валерий Гнатенко рассказал, что украинские военные расстреливали своих сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить