Украинский военнопленный рассказал о принимавших наркотики бойцах «Азова»
«Процентов 50, может больше», — приводит РИА Новости ответ Алиева на вопрос, сколько его однополчан принимали наркотики.
По его словам, наркотики поставлял военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, бойцы полка принимали кетамин из аптечек.
Также Алиев рассказал об употреблении лёгких наркотиков в «Азове» до спецоперации России.
Ранее находящийся в заключении сержант полка «Азов» Михаил Швец рассказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевики полка решили держаться до последнего в Мариуполе, были ложью.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.