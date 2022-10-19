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Украинский военнопленный рассказал о принимавших наркотики бойцах «Азова»

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Не менее половины военнослужащих некоторых частей украинского полка «Азов»* принимали наркотики, заявил пленный военнослужащий полка Ренат Алиев.

«Процентов 50, может больше», — приводит РИА Новости ответ Алиева на вопрос, сколько его однополчан принимали наркотики.

По его словам, наркотики поставлял военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, бойцы полка принимали кетамин из аптечек.

Также Алиев рассказал об употреблении лёгких наркотиков в «Азове» до спецоперации России.

Ранее находящийся в заключении сержант полка «Азов» Михаил Швец рассказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевики полка решили держаться до последнего в Мариуполе, были ложью.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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