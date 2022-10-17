Пленный сержант «Азова»: Зеленский врал про оборону Мариуполя

Находящийся в заключении сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевики полка решили держаться до последнего в Мариуполе, были ложью.

«Я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего», — передаёт РИА Новости его слова.

Швец пояснил, что на самом деле власти не предлагали выйти из города, а «просто давали приказ стоять до конца».

При таком отношении правительства националисты уже осознавали, что они «просто пушечное мясо», которое ставили на истребление, добавил сержант.

20 мая ВС России полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.