Число погибших при обстреле ВСУ птицефабрики в ЛНР возросло до пяти

В результате обстрела птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики со стороны ВСУ погибли пять мирных граждан.

«Обстрел п. Карпаты... по предварительной информации, жертвами которого стали 24 человека (5 человек погибли и 19 ранены), производился с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

По данным ведомства, украинские войска выпустили четыре ракеты, три из которых были начинены поражающими элементами со шрапнелью.

Ранее стало известно о четырёх погибших.

Обстрел начался в ночь на 31 мая.