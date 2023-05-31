Число погибших при обстреле ВСУ птицефабрики в ЛНР возросло до пяти
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«Обстрел п. Карпаты... по предварительной информации, жертвами которого стали 24 человека (5 человек погибли и 19 ранены), производился с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.
По данным ведомства, украинские войска выпустили четыре ракеты, три из которых были начинены поражающими элементами со шрапнелью.
Ранее стало известно о четырёх погибших.
Обстрел начался в ночь на 31 мая.