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Число погибших при обстреле ВСУ птицефабрики в ЛНР возросло до пяти

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В результате обстрела птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики со стороны ВСУ погибли пять мирных граждан.
Число погибших при обстреле ВСУ птицефабрики в ЛНР возросло до пяти
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«Обстрел п. Карпаты... по предварительной информации, жертвами которого стали 24 человека (5 человек погибли и 19 ранены), производился с применением  РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

По данным ведомства, украинские войска выпустили четыре ракеты, три из которых были начинены поражающими элементами со шрапнелью. 

Ранее стало известно о четырёх погибших.

Обстрел начался в ночь на 31 мая.

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