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«Украинский катер обнаружен и уничтожен»: МО РФ сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ России

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Роман Шимаев
Киевский режим в ночь на 2 августа пытался атаковать при помощи беспилотного катера корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря. Об этом заявили в Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, украинский беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен. Накануне были уничтожены три безэкипажных катера ВСУ, пытавшихся атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. В зоне СВО уничтожена колёсная самоходная гаубица «Богдана». На Южно-Донецком, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях ВС РФ отразили 18 атак украинских военнослужащих.
«Украинский катер обнаружен и уничтожен»: МО РФ сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ России
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  • РИА Новости

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 2 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», — сказал он.

Накануне в оборонном ведомстве сообщали об уничтожении трёх полупогружных безэкипажных катеров ВСУ, пытавшихся атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря.

  • МО РФ сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ России

Обстановка на направлениях СВО

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении колёсной самоходной гаубицы «Богдана» на Южно-Донецком направлении.

На этом же направлении в результате действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака ВСУ и уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражено 12 атак украинских войск. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск (ДНР).

Потери противника составили до 295 человек, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и одну Д-30.

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На Запорожском направлении отражено четыре атаки ВСУ, уничтожены более 200 военнослужащих ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили тактическое положение при осуществлении наступления возле Новосёловского (ЛНР), где также были отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады, и Тимковки (Харьковская область).

Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новосёловского и Артёмовки (ЛНР).

Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», самоходную артиллерийско-миномётную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» успешно отражена атака украинских войск. Также нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ вблизи Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). В результате уничтожены до 115 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика» и орудие Д-30.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

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Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 118 районах.

В Славянске (ДНР) уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», в Малой Токмачке (Запорожская область) — склад боеприпасов 15-й бригады Нацгвардии Украины, возле Огурцова (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) — склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ. А в районе Орехова (Запорожская область) поражён пункт управления 15-й бригады Нацгвардии Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 28 украинских беспилотников.

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