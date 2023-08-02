Минобороны России: российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Об этом сообщает Минобороны России.
«Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля», — уточняется в сводке министерства.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в Донецкой Народной Республике.
Также временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные на Ореховском направлении пытались прорвать оборону ВС России, но понесли значительные потери.