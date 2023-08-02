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Минобороны России: российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

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Военнослужащие российской армии отразили четыре атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении в районах Работина и Пятихатки. Всего на данном направлении уничтожены более 220 украинских военных за сутки.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля», — уточняется в сводке министерства.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Также временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные на Ореховском направлении пытались прорвать оборону ВС России, но понесли значительные потери.

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