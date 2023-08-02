Минобороны России: российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Военнослужащие российской армии отразили четыре атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении в районах Работина и Пятихатки. Всего на данном направлении уничтожены более 220 украинских военных за сутки.