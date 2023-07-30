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Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону ВС России на Ореховском направлении

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Ореховском направлении попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери.
Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону ВС России на Ореховском направлении
  • AP

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные 28 раз пытались обстрелять населённые пункты в Запорожской области.

«Обстановка в районе Работино обострилась. На Ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако столкнулся с отпором наших подразделений, понёс значительные потери и отошёл на свои позиции», — написал он в Telegram.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа военных ВСУ взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе.

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