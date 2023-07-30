Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону ВС России на Ореховском направлении

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Ореховском направлении попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери.

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные 28 раз пытались обстрелять населённые пункты в Запорожской области.

«Обстановка в районе Работино обострилась. На Ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако столкнулся с отпором наших подразделений, понёс значительные потери и отошёл на свои позиции», — написал он в Telegram.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа военных ВСУ взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе.