ВС России уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в Донецкой Народной Республике.

РИА Новости

«Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка... В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», — отметили в министерстве. Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные на Ореховском направлении пытались прорвать оборону ВС России, но понесли значительные потери.