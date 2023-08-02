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ВС России уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в ДНР

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в Донецкой Народной Республике.
ВС России уничтожили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в ДНР
  • РИА Новости

«Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка... В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», — отметили в министерстве.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные на Ореховском направлении пытались прорвать оборону ВС России, но понесли значительные потери.

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