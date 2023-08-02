На Запорожском направлении благодаря боевому опыту и самоотверженности танкистов, а также личному профессионализму сержанта Кирилла Маньшина было уничтожено несколько единиц техники и свыше десятка боевиков при отражении атаки ВСУ, сообщили в пресс-центре группировки «Восток». Наряду с этим штурмовики группировки войск «Запад» за три дня наступательных действий на Кузёмовском направлении овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулемётных расчёта и разгромили до роты пехоты украинских войск. Кроме того, авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Запорожском направлении ВСУ проводят перегруппировку сил в районе населённого пункта Работино, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Расчёты ТОС «Солнцепёк» поразили живую силу противника. Вертолётами и барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены танки и БМП украинских войск. Артиллерией уничтожен склад боеприпасов. Авиация нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ, скоплениям живой силы и техники.

Также Чехов рассказал, как командир танка танкового полка группировки сержант Кирилл Маньшин руководил действиями подчинённых по огневому поражению живой силы и техники противника в ходе контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении.

«При отражении очередной атаки ВСУ экипажу под командованием сержанта Маньшина с использованием танкового минного трала удалось проделать проход в минно-взрывном заграждении, ранее установленном противником, что позволило танкистам занять выгодную позицию для стрельбы и в дальнейшем нанести боевое поражение националистам. Благодаря боевому опыту и самоотверженности танкистов, а также личному профессионализму сержанта Кирилла Маньшина за время боя были уничтожены несколько единиц техники и свыше десятка боевиков», — сказал он.

В группировке «Восток» рассказали об отражении танкистами атаки ВСУ

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» отражена атака противника западнее Старомайорского. По его словам, была уничтожена БМП, пехота противника, понеся потери, отступила.

Артиллерией уничтожены пикап с националистами, миномётный расчёт и склад боеприпасов.

Применением ударных БПЛА уничтожены САУ Krab и буксируемая гаубица «Гиацинт». К тому же авиация уничтожила узел связи ВСУ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, участвовавший в отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне. Тогда была остановлена колонна из восьми единиц техники, поставленной киевскому режиму странами НАТО.

«Запад»

За три дня наступательных действий на Кузёмовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады первой танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулемётных расчёта и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ юго-западнее урочища Лес Попов, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-35, а также штурмовики Су-25 нанесли 13 авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям территориальной обороны.

В ходе контрбатарейной борьбы расчёт гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Андрея Зыкова уничтожил миномётный расчёт противника возле н. п. Берестовое.

«Противник нанёс ракетный удар двумя реактивными снарядами большой дальности реактивной системы залпового огня HIMARS по позициям наших войск. Расчётами самоходной огневой установки ЗРК «Бук» и пусковой установки ЗРК С-300 группировки войск «Запад» реактивные снаряды были уничтожены», — сказал он.

«Юг»

Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, были поражены пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, 22-й отдельной механизированной бригады и 24-й отдельной механизированной бригады.

Артиллерией уничтожены 120-мм миномёты украинских войск, самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика».

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«Центр»

На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнём артиллерии и ударами авиации отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

Он подчеркнул, что в ходе ведения активной обороны на занятых рубежах в районах Кармазиновки и Червонопоповки (ЛНР) было захвачено семь опорных пунктов ВСУ.

«Потери противника составили более 100 боевиков. Уничтожены боевая бронированная машина, три автомобиля пикап», — подчеркнул он.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два миномёта. Средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.