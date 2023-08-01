«За проявленное мужество и героизм»: Шойгу представил к наградам отразивший атаку бронегруппы ВСУ экипаж танка

Экипаж российского танка, участвовавший в отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении, представлен к госнаградам. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил мужество и героизм танкистов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия военных вызывают восхищение и чувство гордости за российских воинов. Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, экипаж танка остановил колонну из восьми единиц техники, поставленной киевскому режиму странами НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка Т-72Б3, отразивший атаку бронегруппы Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам», — говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что восхищены героизмом и профессионализмом, проявленными членами экипажа танка.

«Такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных — это действительно так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

30 июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил найти экипаж танка, остановивший атаку противника, для вручения госнаград ДНР.

«С учётом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населённых пунктов на севере нашей республики, с учётом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики», — написал он в Telegram.

Как писали в Telegram-канале «Военная хроника», российские танкисты отразили одну из первых и самых массовых атак ВСУ в районе Новодаровки Запорожской области. В колонне украинской бронетехники, двигавшейся по узкому коридору безопасности, были лёгкие бронеавтомобили MaxxPro производства США и два танка.

При этом сообщается, что место боя было заранее изучено артиллеристами и разведчиками ВС РФ. Отмечается, что российский танк Т-72Б3 прибыл к месту прохождения колонны ВСУ всего за пару минут и с ходу начал вести огонь. Экипаж расстрелял первую часть боекомплекта, подбив оба танка ВСУ, и отошёл для смены позиции.

Затем к месту боя вернулись уже два российских танка и продолжили уничтожать колонну ВСУ с близкого расстояния. Потери ВСУ в результате устроенной засады составили восемь единиц техники (два танка и шесть бронеавтомобилей) и около 50 человек личного состава.

«Оборона ВС РФ выстроена грамотно и работает», — подчеркнули в Telegram-канале «Военная хроника».

Военнослужащие группировки войск «Восток» проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач

Аналогичный инцидент произошёл на другом участке Запорожского направления, где происходило наступление украинских войск. Об этом эпизоде 31 июля рассказал начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Олег Чехов.

«В ходе очередной контратаки ВСУ в районе Времевского выступа танкистам под командованием Максима Комаровского огнём с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов. Боевая задача была выполнена, атака противника отражена», — подчеркнул он.

Запорожское направление

Об активизации боевых действий на Запорожском направлении ещё 27 июля заявлял президент России Владимир Путин. Тогда он рассказал о серьёзных столкновениях, происходивших в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

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«Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», — говорил президент России.

Утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении.

Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении. Также Герасимов обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Как следует из сводки ведомства от 1 августа, потери ВСУ за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили свыше 220 бойцов, два танка, шесть боевых машин пехоты, в их числе одна Bradley производства США, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица «Акация» и пушка «Гиацинт-Б».