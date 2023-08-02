Координатор николаевского подполья сообщил о поражении базы техобслуживания ВМС Украины

База техобслуживания ВМС Украины в Измаиле, места расположения наёмников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате ночных российских ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники.

«Поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Лебедева, было зафиксировано попадание в здание морского вокзала, где, по данным подполья, базировались иностранные наёмники — предварительно, румынские.

Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.

В Измаиле на юге Украины были слышны взрывы.

По данным Reuters, власти приостановили работу порта Измаил.