Координатор николаевского подполья сообщил о поражении базы техобслуживания ВМС Украины
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«Поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. Была поражена база технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, по словам Лебедева, было зафиксировано попадание в здание морского вокзала, где, по данным подполья, базировались иностранные наёмники — предварительно, румынские.
Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.
В Измаиле на юге Украины были слышны взрывы.
По данным Reuters, власти приостановили работу порта Измаил.