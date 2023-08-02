В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары
Глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.
Об этом информирует ТАСС.
«На месте работают все соответствующие службы», — сказал Кипер.
Ранее в Измаиле на юге Украины были слышны взрывы.
Кроме того, в Киеве и Киевской области раздались взрывы.
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