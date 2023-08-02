В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары

Глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.

Об этом информирует ТАСС. «На месте работают все соответствующие службы», — сказал Кипер. Ранее в Измаиле на юге Украины были слышны взрывы. Кроме того, в Киеве и Киевской области раздались взрывы.