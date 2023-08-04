Мэр Новороссийска: атаку БПЛА отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец»

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что атаку БПЛА в городе отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки двух надводных беспилотников в Новороссийске пострадавших и разрушений нет.