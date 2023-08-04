Мэр Новороссийска: атаку БПЛА отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец»
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки двух надводных беспилотников в Новороссийске пострадавших и разрушений нет.