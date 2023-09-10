Следовали в направлении Крыма: авиация Черноморского флота уничтожила три десантных катера ВСУ у острова Змеиный

В ночь на 10 сентября самолёты морской авиации Черноморского флота уничтожили три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ северо-восточнее острова Змеиный. Как указали в Минобороны РФ, они следовали в направлении Крымского побережья. Кроме того, над акваторией Чёрного моря дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь беспилотников самолётного типа.

Минувшей ночью российская авиация уничтожила в Чёрном море три катера с украинскими военными, которые направлялись в сторону Крыма, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолётами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья», — говорится в сообщении.

Наряду с этим над акваторией Чёрного моря возле полуострова дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Киевский режим уже предпринимал аналогичные попытки атак ранее. Так, в ночь на 4 сентября самолётами Черноморского флота было уничтожено четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

При этом в ночь с 29 на 30 августа самолёты ЧФ уничтожили четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих. После этого в Минобороны РФ сообщили об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в акватории Чёрного моря.

Помимо этого, украинские войска не прекращают попыток террористических атак на Крым с применением ударных БПЛА и безэкипажных катеров.

Так, украинские беспилотники сбивались российскими средствами ПВО вечером 9 сентября, утром 8 и 5 сентября.

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4 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за прошедшие пять дней Вооружённые силы России уничтожили семь безэкипажных катеров украинской армии.

Тему атак со стороны киевского режима на гражданские объекты на территории России также поднимал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Глава государства, в частности, указывал, что газопроводы, идущие из России в Турцию по дну Чёрного моря, подвергаются постоянным нападениям со стороны украинских войск.

«Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов», — пояснил президент РФ.

Помимо этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим активизировал применение террористических методов в отношении Крыма. Вдобавок она обратила внимание на ужесточившуюся риторику Запада и его киевских подопечных. По её мнению, это свидетельствует о том, что страны НАТО не оставляют намерений нанести болезненный удар Крыму.

«Не даёт им покоя мирная жизнь там. Мнение жителей российского региона их не интересует. Они выбрали не просто силовой путь, а тропу войны», — подчеркнула Захарова.

Помимо этого, 8 сентября ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму. Был задержан житель Севастополя 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений МО России, а также вёл подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта региона. Силовики обнаружили тайник, в котором было найдено предназначавшееся для совершения теракта самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичной взрывчатки иностранного производства.

В ходе допроса задержанный рассказал, что на него вышел человек, представившийся сотрудником ГУР Украины.

«Буквально через пару дней он предложил сотрудничать. Он написал, что вышлет текст, который нужно будет зачитать голосовым сообщением и отправить ему. Текст о том, что я готов сотрудничать. Он выслал этот текст, я зачитал ему голосовое», — заявил мужчина.