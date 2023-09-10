Минобороны: системы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Чёрным морем

Российские системы ПВО уничтожили над Чёрным морем рядом с Крымом восемь украинских беспилотников.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что ночью 10 сентября пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

Средствами ПВО было уничтожено восемь БПЛА над акваторией Чёрного моря около Крыма.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на российской территории.