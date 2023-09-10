Минобороны: российская авиация уничтожила три катера ВСУ у острова Змеиный
Об этом информирует Министерство обороны России.
В сообщении отмечается, что в ночь на 10 сентября в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолёты морской авиации Черноморского флота уничтожили три катера американского производства Willard Sea Force с десантными группами ВС Украины, следовавшие в направлении Крыма.
Ранее ведомство сообщило, что российские системы ПВО уничтожили над Чёрным морем рядом с Крымом восемь украинских беспилотников.