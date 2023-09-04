«Следовавшие в направлении мыса Тарханкут»: самолёты ЧФ уничтожили четыре десантных катера ВСУ возле Крыма

В северо-западной части акватории Чёрного моря в ночь на 4 сентября самолётами Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, они следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Ранее в ведомстве указывали, что ЧФ ведёт постоянный контроль обстановки в Чёрном море.

Ночью 4 сентября самолёты авиации Черноморского флота пресекли высадки украинских десантных групп на Крымском побережье, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолётами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — говорится в сообщении.

Отметим, что аналогичная высадка украинского десанта была предотвращена в ночь с 29 на 30 августа, тогда самолётами ЧФ были уничтожены четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих. После этого в Минобороны РФ сообщили об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в акватории Чёрного моря.

Кроме того, примерно в 01:00 мск 4 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Как указывали в МО РФ, дежурными средствами ПВО беспилотники были уничтожены в воздухе над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» самолётом Су-34

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — сказал представитель оборонного ведомства на условиях анонимности.

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Отметим, что под использование комплекса «Кинжал» ещё в 2021 году был сформирован авиационный полк истребителей МиГ-31К. Летом 2022-го командующий ВВС России, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов указывал, что истребители с этими гиперзвуковыми ракетами успешно применяются в зоне СВО.

Авдеевское направление

Российские военные отразили ряд атак ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Живая сила противника, достаточно большое количество уничтожено. Также техника противника в достаточно большом количестве подверглась уничтожению с нашей стороны», — цитирует его ТАСС.

Накануне в пресс-центре группировки «Юг» сообщали, что штурмовая и армейская авиация нанесла удары по пехоте и технике подразделений ВСУ на Авдеевском, а также на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

Краснолиманское направление

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа, которые уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта противника осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами», — сообщили в ведомстве.

После выполнения задачи Ка-52 и Ми-35 совершили противоогневой манёвр и вернулись на аэродром базирования.

Кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-35 ЦВО на Краснолиманском направлении

Купянское направление

Танкисты группировки войск «Запад» сорвали попытку переброски резервов из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны на Купянском направлении в районе Кисловки, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Огнём артиллерии первой танковой армии переброска резервов сорвана», — сказал он.

При этом управляемым снарядом РСЗО «Торнадо-С» нанесён удар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 68-й отдельной егерской бригады в районе Шейковки.

Средствами ПВО уничтожено два разведывательных беспилотных летательных аппарата «Фурия» и «Валькирия» в районе населённых пунктов Таволжанка и Николаевка. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица американского производства М777 и два миномётных расчёта.