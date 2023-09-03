На Херсонском и Краснолиманском направлениях: российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

Два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины уничтожены в течение прошедших суток на Херсонском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в воздухе над ДНР, ЛНР и Запорожской областью было сбито 34 украинских БПЛА. Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Херсонском направлении российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В районах населённых пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Ещё один пункт управления беспилотными летательными аппаратами был уничтожен на Краснолиманском направлении в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Наряду с этим средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили в воздухе над ДНР, ЛНР и Запорожской областью 34 украинских беспилотных летательных аппарата. Силами ПВО были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Бекаровки (Запорожская область).

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Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 119 районах. Возле Новосёловки, Червоной Криницы и Орехова (Запорожская область) уничтожено три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

Ситуация на фронтах

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, танк и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ возле н. п. Шевченко (ДНР) и Левадное (Запорожская область). Уничтожены свыше 125 бойцов украинских войск, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады Нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированной бригад ВСУ возле Клещеевки, Артёмовска, Дубово-Василевки и Зализнянского (ДНР), а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у н. п. Весёлое и Старомихайловка (ДНР).

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В ходе боёв потери ВСУ составили до 250 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). Наряду с этим авиация и расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ западнее Вербового (Запорожская область).

В результате уничтожены свыше 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Сергеевки (ЛНР).

При этом возле той же Сергеевки и Свердловки (ЛНР), Двуречной, Берестового и Бударок (Харьковская область) нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки уничтожены до 40 солдат ВСУ, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ возле н. п. Григоровка (ДНР) и Кузьмино (ЛНР).

Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ вблизи Ямполовки, Торского (ДНР), Кузьмина и Червоной Дибровы (ЛНР). Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два пикапа.