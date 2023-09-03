Военнослужащие группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение скоплению живой силы ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Раздоловки. По данным пресс-центра группировки войск «Юг», для удара был задействован расчёт ТОС «Солнцепёк». Наряду с этим авиация ударила по пехоте и технике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть атак украинских войск, в том числе 12-й бригады спецназа «Азов»*.

Расчётами РСЗО нанесены удары по скоплению живой силы, вооружений и военной техники 4-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в результате чего уничтожены четыре самоходные артустановки Krab польского производства возле Райского и Долгой Балки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Также артиллеристы поразили пять складов с боеприпасами к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска и пункт временной дислокации подразделения ВСУ возле Карловки.

Штурмовая и армейская авиация нанесли удары по пехоте и технике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены американская буксируемая гаубица M119, буксируемая гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и три миномёта калибра 120 мм.

«Расчётом ТОС «Солнцепёк» нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка», — заявил он.

«Центр»

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами авиации и огнём артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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Потери противника составили более 50 боевиков, уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля «пикап».

Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и беспилотный летательный аппарат противника.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций украинских войск, также поражена САУ «Гвоздика».

«Восток»

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации 23-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Уничтожены автомобильная техника и живая сила», — подчеркнул он.

Также возле Константиновки и северо-восточнее Никольского уничтожены пикапы с боевиками.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Акация», САУ «Гвоздика», миномётные расчёты.

«Расчётом самоходного миномёта «Тюльпан» уничтожен ангар с тяжёлой техникой ВСУ в районе шахты «Южнодонбасская». Уничтожены четыре танка и три БМП. Авиацией поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики», — заключил Чехов.

«Запад»

Министерство обороны РФ опубликовало кадры того, как военнослужащие ремонтного батальона группировки войск «Запад» ведут непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения.

В ведомстве указывают, что благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта проводятся восстановительные работы любой сложности. Так, ремонтируются все модификации основных боевых танков и БМП.

Вдобавок военнослужащие рембата в полевых условиях осуществляют модернизацию техники и вооружения. В частности, оборудуют бронетехнику дополнительными защитными экранами.

«В одном строю со специалистами ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, добровольцы и представители заводов-изготовителей», — указали в МО РФ.

Военнослужащие рембата возвращают технику в строй

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.