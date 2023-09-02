Противник потерял до 425 военных: ВС РФ отразили 14 атак ВСУ на трёх направлениях СВО

Подразделения ВС РФ ликвидировали около 425 украинских военнослужащих в течение прошедших суток на Краснолиманском, Запорожском и Донецком направлениях в зоне СВО, отразив 14 атак ВСУ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, в ДНР — узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ, в Запорожской области — склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском, Запорожском и Донецком направлениях в зоне СВО в течение прошедших суток отражено в общей сложности 14 атак украинских войск. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) на Краснолиманском направлении были отражены слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

Возле населённых пунктов Торское (ДНР) и Кузьмино (ЛНР) нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. В результате уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении вблизи населённых пунктов Работино и Вербовое (Запорожская область) подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. За сутки уничтожены до 115 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, а также две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

На Донецком направлении возле Артёмовска (ДНР) подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 129-й и 241-й бригад территориальной обороны. Наряду с этим неподалёку от Марьинки (ДНР) отражено три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

При этом российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки (ДНР).

Уничтожены свыше 250 бойцов ВСУ, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ возле Угледара (ДНР). Потери противника составили свыше 105 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе Кисловки (Харьковская область). Уничтожены до 40 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

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На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах.

Также в районе Тягинки (Херсонская область) уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, возле Авдеевки (ДНР) — узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ, неподалёку от Камышевахи (Запорожская область) — склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.

Вдобавок поражён пункт управления беспилотными летательными аппаратами неподалёку от Отрадокаменки (Херсонская область), а также два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ возле Дылеевки (ДНР), радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Чаривном (Запорожская область).

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.