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Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 250 военных

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В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли свыше 250 человек на Донецком направлении.
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 250 военных
  • AP

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих», — сказали в военном ведомстве.

Также российскими войсками были уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ.

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