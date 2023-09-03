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Российский «Солнцепёк» уничтожил скопление солдат ВСУ под Клещеевкой

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Российская ТОС «Солнцепёк» ударила по скоплению живой силы ВСУ под Клещеевкой в Артёмовском районе в ДНР, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

«Расчётом тяжёлой огнеметной системы «Солнцепёк» нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка», — сказал он.

Также российская авиация ударила по подразделениям ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Марьинском и Авдеевском направлении.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском.

31 августа российские военные в районе Славянска уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-200.

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