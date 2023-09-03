Российские войска уничтожили склады ВСУ с боеприпасами под Славянском

Российские артиллеристы уничтожили склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

Отмечается, что такими ракетами украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту.

«Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки», — заявил Минесашвили.

Также российские войска ударили по скоплению живой силы 4-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия улучшила положение по переднему краю фронта на Купянском направлении.

31 августа российские военные в районе Славянска уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-200.