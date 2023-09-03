Российские десантники пресекают любые попытки ВСУ продвинуться к Артёмовску
В Минобороны отметили, что российские разведчики выявляют солдат ВСУ ещё на подступах к городу и вместе с артиллерией уничтожают технику и живую силу противника.
«Они пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние поселки (у Артёмовска. — RT)», — заявил старший разведчик с позывным «Вассо».
Ранее сообщалось, что российская авиация ударила по подразделениям ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Марьинском и Авдеевском направлении.
Кроме того, российские артиллеристы уничтожили склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском.