Узнать больше

Российские десантники пресекают любые попытки ВСУ продвинуться к Артёмовску

Короткая ссылка
Подразделения разведчиков ВДВ России пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в окрестности Артёмовска.

В Минобороны отметили, что российские разведчики выявляют солдат ВСУ ещё на подступах к городу и вместе с артиллерией уничтожают технику и живую силу противника.

«Они пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние поселки (у Артёмовска. — RT)», — заявил старший разведчик с позывным «Вассо».

Ранее сообщалось, что российская авиация ударила по подразделениям ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Марьинском и Авдеевском направлении.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить