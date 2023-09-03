Групповой удар беспилотниками: МО РФ сообщило о поражении хранилищ топлива ВСУ в одесском порту Рени

Хранилища топлива в порту Рени Одесской области, используемые для снабжения военной техники ВСУ, были поражены в результате группового удара беспилотниками ВКС России, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в военной администрации Одесской области заявляли, что после ударов пострадала портовая инфраструктура. По данным Telegram-канала «Военная хроника», всего было зафиксировано не менее трёх взрывов.

Ночью 3 сентября ВКС России нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива, используемым для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее Олег Кипер, глава военной администрации Одесской области, подконтрольной киевскому режиму, сообщил, что в регионе после ударов пострадала портовая инфраструктура.

Как сообщал в ночь на 3 сентября Telegram-канал «Военная хроника», ссылаясь на украинские мониторинговые каналы, было зафиксировано не менее трёх взрывов. Предположительно, были поражены военные объекты на прилегающей к порту территории.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о том, что в период с 25 августа по 1 сентября ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по ряду значимых объектов украинских войск. В частности, были поражены объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, под удар попали пункты управления, центры радиотехнической разведки, места хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромы ВСУ.

«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства», — указывал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиаудары по егерской бригаде ВСУ

Наряду с этим начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс два авиаудара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 68-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе населённых пунктов Копанки и Чернещина.

Также он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены артиллерийское орудие М-777, самоходная артиллерийская установка М-109 Palladin и три миномётных расчёта. При этом барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

Расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два БПЛА самолётного типа «Синица» и «Колумба». К тому же самоходной огневой установкой ЗРК «Бук» был сбит реактивный снаряд большой дальности РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение скоплению живой силы ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Раздоловки, уничтожив четыре САУ Krab польского производства, поразили пять складов с боеприпасами к пусковым установкам дивизиона С-200 и пункт временной дислокации подразделения ВСУ.

Уничтожение бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

К тому же на Южно-Донецком направлении экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

Также подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении поразили пункты временной дислокации 23-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.

Вдобавок в оборонном ведомстве продемонстрировали видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения СВО. На представленных кадрах показано, как экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — пояснили в МО РФ.